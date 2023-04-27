Екологічний та дієвий: як зробити засіб для миття посуду на основі гірчиці

В магазинних рідинах для миття посуду багато хімічних речовин, які можуть погано впливати на здоров'я та сушити шкіру. Тому UaPortal пропонує вам виготовити екологічний засіб для миття посуду своїми руками.

Вода та гірчиця

Візьміть 1 літр гарячої води та 2 столові ложки гірчичного порошку. Перемішайте. Має утворитись розчин із густою піною, яка прекрасно відмиває посуд. Такий гірчичний розчин можна заливати до посудомийки, в якості альтернативи таблетки для посудомийки.

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Господарське мило та гліцерин

Візьміть півлітра гарячої води, 1 ст. л. розведеного спирту або горілки, 4 ст. л. гліцерину і 25 г натертого на дрібну тертку господарського мила. Поставте стружку на водяну баню до повного розчинення. Періодично помішуйте. Злийте воду.

Охолодіть мильну суміш, додайте гліцерин та розведений спирт або горілку. Змішайте. Піну, яка утвориться в процесі перемішування, зніміть, а рідину перелийте в ємність та залишіть на кілька годин для настоювання.

Сода і перекис водню

Візьміть склянку гарячої води, половину столової ложки перекису водню та половину столової ложки харчової соди. Соду розчиніть соду у склянці води, змішайте. Перелийте рідину у пляшку.

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