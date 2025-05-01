Економічно привабливі та якісні: топ найкращих моделей вживаних кросоверів

Кросовери залишаються одним із найпопулярніших сегментів на вторинному авторинку. Для покупців, які шукають оптимальне співвідношення ціни та якості, експерти виділили п'ять моделей, що демонструють найбільше зниження вартості у 2025 році.

Про це пише Oboz. Згідно з дослідженням аналітичної компанії iSeeCars, саме ці автомобілі зазнали найстрімкішого падіння цін порівняно з 2024 роком. Така тенденція може занепокоїти власників нових автівок цих марок, оскільки при майбутньому перепродажу вони ризикують зазнати значних фінансових втрат. Однак для покупців на вторинному ринку це створює унікальні можливості придбати якісні кросовери за привабливою ціною.

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Кросовери з найбільшим падінням вартості:

Hyundai Kona Electric — електричний кросовер, який поєднує екологічність із практичністю Kia Niro EV — ще один представник електромобілів, що стрімко втрачає в ціні Mercedes-Benz GLB — преміальний німецький кросовер став значно доступнішим Jaguar E-Pace — британський компактний люксовий SUV Lincoln Aviator — американський преміальний кросовер з просторим салоном

Швидке зниження вартості цих моделей робить їх особливо привабливими для тих, хто хоче отримати максимум автомобіля за мінімум вкладень на вторинному ринку.

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