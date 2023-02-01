Експерт зі сну пояснив, чому не варто спати голими

Доктор медичних наук Ентоні Юн з Детройта, який регулярно публікує в TikTok відео, що стосуються різних медичних питань, пояснив, чому не варто лягати спати голими. Це питання, за його словами, стосується лише гігієни.

За його словами, уночі люди виділяють не лише піт, а й гази. Тож під час метеоризму, що є природним фізіологічним процесом, можуть виділятися фекалії.

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Ентоні Юн стверджує – спати без спідньої білизни негігієнічно. Він зауважив, що в середньому людина "випускає гази" 15-25 разів на добу.

"Це може статися, поки ви спите. І в одному з досліджень вчені довели, що кожного разу, коли ви пускаєте гази, ви "розпорошуєте" невелику кількість фекалій. Це не зовсім те, що ми виробляємо в туалеті, але це також може бути небезпечним. Те ж дослідження показує, що якщо на вас буде щільна білизна, що обтягує, то воно затримає ці частинки. Тож заради партнера по ліжку, будь ласка, спіть у спідній білизні", — зауважив лікар.

Він також зазначив, що жінкам можна спати без спідньої білизни – "якщо гінеколог дає такі рекомендації".

"Порада хлопцям – натягуйте перед сном щільні труси", – сказав Ентоні Юн. Також він рекомендував міняти спідню білизну щодня та регулярно змінювати простирадла.

Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

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