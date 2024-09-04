Експерт назвав дні тижня, коли вигідніше міняти долари

В Україні курс долара може суттєво коливатися залежно від дня тижня та ринкових умов, тому важливо знати, коли найкраще купувати чи продавати валюту. За словами аналітиків, під час зростання курсу долара, варто купувати валюту одразу, як тільки виникає така можливість, аби мінімізувати втрати від подальшого зростання курсу.

Якщо ж ринок перебуває в стабільному стані, курс валюти може залишатися незмінним протягом дня. У такому випадку час операції не має вирішального значення. Проте, коли необхідно продати долари під час девальваційного тренду, експерти радять робити це якомога пізніше, аби отримати більше гривень завдяки зростанню курсу, пише OBOZ.UA.

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Фахівці компанії КИТ Group радять продавати валюту якнайближче до моменту, коли вам потрібна гривня. Це дозволяє максимізувати прибуток завдяки приросту курсу іноземної валюти, що стає особливо помітним при операціях із великими сумами. Додатково вони рекомендують використовувати механізм тимчасової фіксації курсу в обмінниках, який дозволяє зафіксувати курс на 60 хвилин.

Особливо вигідною купівля валюти може бути на початку тижня, зокрема у вівторок-середу. У ці дні після вихідних ринок зазвичай приходить до рівноваги, і курси валют можуть бути більш сприятливими для покупців. Найкращим часом для купівлі долара є ранок, коли банки й обмінники встановлюють свої курси, які ще не встигли відкоригуватися під впливом ринкової активності.

Однак у п'ятницю курс долара може зрости через підвищений попит перед вихідними. Це робить купівлю валюти менш вигідною в кінці тижня. Продаж валюти також не рекомендується на вихідні, адже в цей час оператори валютного ринку часто занижують курс купівлі валюти через збільшений попит на гривню для витрат на покупки та відпочинок.

Варто також зазначити, що в деяких обмінниках курс долара може встановлюватись індивідуально для великих сум. Якщо ви плануєте продати тисячі доларів, є можливість домовитись про більш вигідний курс, що дозволить отримати додаткову вигоду.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про долари, які не хочуть приймати в банках та обмінниках.

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