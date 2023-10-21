Експерт пояснив, що не варто їсти на обід, щоб не було проблем зі здоров'ям

Лікар перерахував п’ять речей, які не варто їсти на обід, оскільки це може мати серйозні наслідки для здоров’я. Зокрема, варто уникати газованих напоїв і солодощів в обідній час.

Доктор Реза Тіргарі також радить скоротити кількість м'яса. Про це повідомляє Mirror.

В обід слід уникати газованих напоїв, навіть тих, що не містять цукру, оскільки вони містять фосфорну кислоту. Ця речовина є жахливою для зубів і кісток, вона вимиває кальцій із кісток, що збільшує ризик остеопорозу.

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Доктор Тіргарі сказав, що люди не повинні їсти солодощі під час обіду, через цукор. Також слід уникати м’яса з високим ступенем обробки, і його слід їсти лише зрідка.

Він також сказав, що пальмову олію, яку він описав як "одну з найбільш нездорових насичених олій", слід виключити. Молочні продукти слід споживати в помірних кількостях через високий вміст жиру.

Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

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