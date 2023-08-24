Експерт пояснив, що потрібно для енергетичної незалежності України

Україна для досягнення енергетичної незалежності потребує чіткої та послідовної державної політики. Зокрема, є п'ять ключових напрямків.

Про це у своїй колонці до Дня незалежності написав експерт у сфері енергетики Олександр Кацуба. За його словами, перш за все, Україна має знизити залежність від імпортного викопного палива.

Кацуба зазначив, що саме імпорт вимиває гроші з країни. Також викопне паливо є головним джерелом забруднення та довгострокових екологічних та кліматичних проблем.

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Другий напрямок, на думку експерта, полягає у підвищенні енергоефективності економіки, комунального господарства та побуту українців. Для відновлення зруйнованого упродовж війни потрібно використовувати новітні технології.

Третій напрямок – забезпечення здорової конкуренції, боротьба з приватними та державними монополіями. Четверте – інтеграція у європейський енергетичний ринок.

Зрештою, п'яте – інвестиції в освіту та наукові дослідження у сфері енергетики. Кацуба вказав, що енергетична незалежність України важлива для всього континенту.

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