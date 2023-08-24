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Економіка

Експерт пояснив, що потрібно для енергетичної незалежності України

Анастасія Крищук

Експерт пояснив, що потрібно для енергетичної незалежності України

Україна для досягнення енергетичної незалежності потребує чіткої та послідовної державної політики. Зокрема, є п'ять ключових напрямків.

Про це у своїй колонці до Дня незалежності написав експерт у сфері енергетики Олександр Кацуба. За його словами, перш за все, Україна має знизити залежність від імпортного викопного палива.

Кацуба зазначив, що саме імпорт вимиває гроші з країни. Також викопне паливо є головним джерелом забруднення та довгострокових екологічних та кліматичних проблем.

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Другий напрямок, на думку експерта, полягає у підвищенні енергоефективності економіки, комунального господарства та побуту українців. Для відновлення зруйнованого упродовж війни потрібно використовувати новітні технології.

Третій напрямок – забезпечення здорової конкуренції, боротьба з приватними та державними монополіями. Четверте – інтеграція у європейський енергетичний ринок.

Зрештою, п'яте – інвестиції в освіту та наукові дослідження у сфері енергетики. Кацуба вказав, що енергетична незалежність України важлива для всього континенту.

Нагадаємо, раніше в "Укренерго" пояснили, чи планується введення обмежень на використання світла у спеку.

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Економіка