Експерт з енергетики сказав, за яких умов Україні загрожує 'національна каскадна аварія'

Якщо росія завдасть удару по будь-якій атомній електростанції в Україні, це може призвести до масштабного енергетичного колапсу на 3-4 дні. За такої умови настане кількаденний блекаут.

Про це заявив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко, попереджаючи про серйозні наслідки для енергетичної системи країни. В інтерв'ю "Главреду" експерт зауважив, що зупинка роботи будь-якої АЕС спровокує національну каскадну аварію, що призведе до тривалого відключення електроенергії.

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За його прогнозом, в перші доби електропостачання буде відновлено лише на 1-2 години на день, а стабільна подача електроенергії в режимі 4-6 годин стане можливою лише через кілька днів. Без атомної генерації, як зазначає експерт, енергосистема України не зможе функціонувати.

"Якщо нам виб'ють будь-яку АЕС з роботи, буде національна каскадна аварія (блекаут. – Ред.) після якої щонайменше 3-4 дні в принципі займе подати електроенергію в Україні", – зазначив Олександр Харченко.

Окрім того, Харченко зазначив, що в публічному просторі немає інформації про наявність захисних споруд для атомних електростанцій. За його словами, не було жодних повідомлень про те, що "Енергоатом" будував захисні об'єкти цього року за ініціативою Міністерства енергетики.

Він підкреслив, що для розробки та будівництва захисту для таких важливих об'єктів, як атомні станції, необхідно щонайменше 7-8 місяців. Ситуація з безпекою критичної інфраструктури вимагає термінових рішень для запобігання можливим атакам.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, кого з українців торкнеться новий тариф на електроенергію з 1 жовтня.

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