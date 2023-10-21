Експерт з опалення назвав оптимальну температуру для підтримки тепла вдома

Вдихання холодного повітря може призвести до інфекцій грудної клітки, тому дуже важливо не ризикувати здоров’ям, тримаючи будинок занадто холодним. Однак витрати на електроенергію можуть бути величезними, що змушує людей шукати альтернативні способи зігрітися.

Людям старше 65 років із наявними захворюваннями рекомендується підтримувати температуру в спальнях вище 18C вночі. Але це не так важливо для молодих, активних людей, повідомляє Express.co.uk.

Загальне емпіричне правило – тримати вдома температуру 18C, особливо якщо ви більш чутливі до холоду. Але якщо вам менше 65 років і ви активні, ви можете трохи знизити цей показник, якщо вам усе ще комфортно.

Читайте також: Як зігрітися без опалення та електрики: дієві лайфхаки

Увімкнення термостата для швидшого нагрівання може призвести до того, що система перегріє будинок, витрачаючи енергію та гроші.

Постійно вмикати опалення теж не дуже гарна ідея. Коли вас немає вдома, зменште температуру опалення та не підвищуйте її надто високою, коли повертаєтеся.

Якщо повністю вимкнути опалення, коли ви виходите з дому, у вашому домі може з’явитися вогкість, цвіль і лопнути труби. Щоб запобігти цьому, установіть термостат, який не дозволить опалювати, поки вас немає, але захистить ваш дім.

Нагадаємо, ми підготували декілька способів, які допоможуть вам зігрітися, якщо в домі немає центрального опалення.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!