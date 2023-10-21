Эксперт по отоплению назвал оптимальную температуру для поддержания тепла дома

Вдыхание холодного воздуха может привести к инфекциям грудной клетки, поэтому очень важно не рисковать здоровьем, держа дом слишком холодным. Однако затраты на электроэнергию могут быть огромны, что заставляет людей искать альтернативные способы согреться.

Людям старше 65 лет с имеющимися заболеваниями рекомендуется поддерживать температуру в спальнях выше 18 °C ночью. Но это не столь важно для молодых, активных людей, сообщает Express.co.uk.

Общее эмпирическое правило – держать дома температуру 18C, особенно если вы более чувствительны к холоду. Но если вам меньше 65 лет и вы активны, вы можете снизить этот показатель немного, если вам все еще комфортно.

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Включение термостата для более быстрого нагрева может привести к тому, что система перегреет дом, тратя энергию и деньги.

Постоянно включать отопление тоже не очень хорошая идея. Когда вас нет дома, снизьте температуру отопления и не повышайте ее слишком высокой, когда возвращаетесь.

Если полностью отключить отопление при выходе из дома, в вашем доме может появиться сырость, плесень и лопнуть трубы. Чтобы предотвратить это, установите термостат, который не позволит отапливать, пока вас нет, но защитит ваш дом.

Мы подготовили несколько способов, которые помогут вам согреться, если в доме нет центрального отопления.

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