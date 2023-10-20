Как согреться без отопления и электричества: действенные лайфхаки

Обеспечение тепла без доступа к отоплению и электричеству – это сложная задача, поскольку большинство обогревателей работают от электросети. UAportal поделится некоторыми лайфхаками, сосредоточенными на использовании подручных ресурсов и природного тепла человеческого тела.

Физическая активность

Один из самых простых, но эффективных способов согреться – больше двигаться. Займитесь такими видами деятельности как зарядка или танцы под любимую музыку. Это поможет поскорее согреться.

Теплый душ

Принятие теплого душа может помочь согреться. После этой процедуры откройте дверь в ванной, чтобы пар распространился в другие комнаты. Однако соблюдайте осторожность, поскольку чрезмерная влага может привести к образованию конденсата на подоконниках и стенах, что может привести к появлению плесени.

Термобелье

Выбор термобелья – это практическое решение для эффективной сохранности тепла тела. Помимо предотвращения теплоотдачи, термобелье обеспечивает комфорт и удобство во время пребывания как дома, так и на улице.

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Газовая плита

Для живущих в холодных квартирах и имеющих доступ к газовой плите этот вариант может обеспечить тепло. Убедитесь, что вся дверь закрыта, а щели в окнах заклеены, а затем поставьте чайник с водой на конфорку. Когда вода закипает, она испускает пар, который может значительно нагреть вашу кухню.

Горячие напитки

Потребление горячих напитков не только повышает вашу энергию, но и отлично согревает. Заваривание чая с такими ингредиентами как лимон и имбирь может добавить тепло во время холодных периодов.

Мы подготовили несколько способов, которые помогут вам согреться, если в доме нет центрального отопления.

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