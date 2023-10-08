Експерт з садівництва пояснив, що обов'язково треба зробити в саду у жовтні

Осіннє садівництво – це прибирання відкритого простору від літа та підготовка до зимових морозів. Це також чудовий час для посадки будь-яких весняних цибулин на наступний рік.

Експерти з садівництва назвали декілька конкретних завдань, які варто зробити упродовж осені, аби підготувати сад до зими. Про це повідомляє Express.co.uk.

Для тих, хто любить яскраві кольори навесні, зараз найкращий час підготувати сад. Також восени варто почистити теплицю.

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Приберіть будь-яке затінення, яке ви створили на літо, і регулярно прибирайте будь-яке сміття та мертвий рослинний матеріал. Не забудьте добре вимити вікна, щоб усередину входило якомога більше світла.

Зараз гарний час, щоб почати стригти живоплоти, оскільки їх зростання буде сповільнюватися. Зробивши це зараз, вони матимуть більше шансів залишатися у формі до наступної весни.

Також варто подбати про газон. Ви можете розглянути можливість аерації газону садовими вилами, щоб запобігти заболочуванню. Це також дозволить газону дихати, а важливі поживні речовини потраплять до коріння.

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