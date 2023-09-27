Експерт зі сну порадив, коли змінювати літню ковдру на зимову та чому це важливо

Поки на дворі тримається ще досить висока температура, багатьом здається що утеплюватися рано. Але зміна ковдри під пору року впливає на якість нашого сну.

Про це пише Радіотрек.

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Найкращий час для підготовки до зими – жовтень. "7 жовтня - це саме той день, коли вам варто змінити літню ковдру на теплу зимову", - каже експерт зі сну Джеймс Хіггінс.

Саме у другий в другий тиждень жовтня відбувається відчутне зниження температури. Тож саме цього дня найкраще змінити легкий літній набір, на тепліший зимовий. Це стосується не лише ковдри, але і матрацу: варто перевернути його на зимову сторону.

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