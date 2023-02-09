Експерт розповів, чого очікувати українцям від індексації пенсій у березні

В Україні заплановану на 1 березня 2023 року індексацію пенсійних виплат можуть перенести на іншу дату. Це рішення мають ухвалити у Кабінеті міністрів.

Поки що в уряді не коментували можливе перенесення індексації. Про це розповів експерт із пенсійних питань Сергій Коробкін.

За його словами, індексацію проводять на підставі статті 42 закону про обов'язкове пенсійне страхування. Втім, у законі про державний бюджет на 2023 рік присутня норма, яка може призупинити дію статті.

"Можливо, що пенсії у 2023 році проіндексують не так, як написано у законі, а так, як додатково вирішить Кабінет міністрів", – розповів він.

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Коробкін зазначив, що уряду ще належить затвердити додаткову ухвалу, у якій зазначать розмір індексації у 2023 році.

"Поки що в уряді прямо не кажуть, яким може бути відсоток підвищення. Просто запевняють, що індексацію планують", – додав експерт.

Відомо, що за попередніми розрахунками у березні цього року індексацію мають провести на 22%.

Нагадаємо, деякі українці матимуть більшу пенсію. Проте це стосується тих громадян, хто працює. Більше про накопичувальну пенсійну систему та подвійні виплати, читайте в матеріалі UAportal.

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