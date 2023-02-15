Експерт розповів, чи підвищать після індексації пенсії працюючим пенсіонерам

У березні в Україні очікується масштабна індексація пенсій. Внаслідок цього, виплати для пенсіонерів попередньо зростуть на 18-20%.

Консультант із пенсійних питань Сергій Коробкін пояснив, чи торкнеться перерахунок пенсіонерів, які працюють. Про це пише "На пенсії".

Він зазначив, що формула розрахунку пенсійних виплат є однаковою, втім, існують важливі відмінності. Зокрема, йдеться про розмір надбавки за понаднормовий стаж.

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Якщо розмір пенсії та надбавки за понаднормовий стаж прив’язаний до прожиткового мінімуму, то для непрацюючих пенсія збільшується. Пенсіонерам, які працюють, виплати у такому разі не перераховують.

Втім, у процесі індексації пенсій у березні, виплати будуть підвищені лише для пенсіонерів, які не працюють. Для тих громадян, хто продовжує працювати, пенсію не індексуватимуть.

Уточнюється, що пенсії для цієї категорії перераховують, враховуючи при цьому страховий стаж, що збільшився, і можливе зростання зарплати. Зазвичай перерахунок відбувається у квітні.

Нагадаємо, деякі українці матимуть більшу пенсію. Проте це стосується тих громадян, хто працює. Більше про накопичувальну пенсійну систему та подвійні виплати, читайте в матеріалі UAportal.

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