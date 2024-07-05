Експерт сказав, чи може Захід відмовитися від країн-ізгоїв

росія своїм вторгненням в Україну завдала мільярдних збитків і вона має їх відшкодувати. Зокрема, вона має віддати 300 млрд доларів заморожених активів у фонд відшкодування збитків, завданих Україні.

Фінансист, ексбанкір та економічний експерт Роман Сульжик пояснив, чи має російська федерація стати країною-ізгоєм, чи навпаки – повернутися у світову спільноту та продовжити економічний розвиток.

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Сульжик вважає, що наразі Захід не зацікавлений, аби "населення росії завтра вмерло з голоду". "Захід такі цілі не ставить, це занадто. Але зробити так, щоб вони ніколи не змогли наздогнати захід, як зробили з Радянським Союзом, цього достатньо. Не треба, щоб у них ВВП впало одразу у два рази, достатньо щоб швидкість росту ВВП росії була на 1,2 чи 3 відсотки менше ніж потенційна. Тоді вони ніколи не зможуть наздогнати Захід", – сказав експерт.

Він пояснив, що росіянам, щоб наздогнати Захід хоча б за рівнем життя населення, треба досягти росту ВВП на 10 відсотків на рік. А Заходу достатньо росту в 4%.

"Зараз проти них робити ці механізми стримування, щоб їм сказати, вже санкції працюють. Один-два відсотки – вони вже не дають їм рости. Але якщо ми скажемо: давайте ще один-два відсотки вашого ВВП, а це 20-40 млрд доларів якраз, ви будете віддавати у фонд відновлення України до безконечності, поки ви все тут не відновите, навіть якщо це буде нова російська влада тощо, то це не дасть їм рости", – зауважив Сульжик. Він каже, що санкції повинні примусити росію, "можливо як у випадку з СРСР", піти на умови, які будуть влаштовувати світову спільному насамперед.

"Хай вони ще сто років побудуть країною-ізгоєм. Щоб вони сказали: все, ми хочемо з себе це скинути, ми хочемо бути нормальною країною, давайте нам умови, що нам потрібно робити… Щоб вони могли вже домовлятися. Поки в Україні активна фаза війни, якщо зараз не зробити ці механізми, щоб вони 20-30 млрд на рік почали виплачувати (репарації. – Ред.)", – додав фахівець.

Він прогнозує, що Україна зможе забрати на відновлення 300 млрд доларів заморожених активів рф. Однак, додав Сульжик, "краще, щоб росія сплачувала 20-30 млрд на рік в бюджет України".

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