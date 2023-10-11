Експерти дали ефективну пораду, як обирати сухофрукти перед покупкою

Останнім часом сухофрукти дуже виросли в ціні. Щоб уникнути розчарування витративши значну суму на їх покупку, важливо знати, як правильно вибирати цей продукт. Один із простих секретів полягає в тому, щоб помацати та понюхати продукт перед покупкою.

Про це пише Час Дій.

Не секрет, що продавці, особливо на ринках, можуть вдаються до різних трюків, щоб зробити сухофрукти привабливими для покупців. У кращому випадку, вони можуть обробити їх безпечним гліцерином, але в гіршому випадку використовувати рослинні олії.

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За словами експертів, вони можуть вплинути на смак сухофруктів з часом, особливо якщо зберігаються довго. Тому важливо ретельно оглядати сухофрукти, перевіряти, чи не маслянисті вони, та понюхати, чи не мають вони неприродних запахів.

Незалежно від того, чи були сухофрукти оброблені олією чи ні, перед вживанням їх потрібно добре промити. Якщо олійний наліт не змивається звичайною водою, можна додати трохи соди до води. Головне - після промивання в содовому розчині, ще раз добре промити сухофрукти чистою водою.

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