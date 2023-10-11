Эксперты дали эффективный совет, как выбирать сухофрукты перед покупкой

В последнее время сухофрукты очень выросли в цене. Чтобы избежать разочарования потратив значительную сумму на их покупку, важно знать, как правильно выбирать этот продукт. Один из простых секретов состоит в том, чтобы потрогать и понюхать продукт перед покупкой.

Об этом пишет Время Действий.

Не секрет, что продавцы, особенно на рынках, могут прибегать к разным трюкам, чтобы сделать сухофрукты привлекательными для покупателей. В лучшем случае они могут обработать их безопасным глицерином, но в худшем случае использовать растительные масла.

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По словам экспертов, они могут повлиять на вкус сухофруктов с течением времени, особенно если сохраняются долго. Поэтому важно тщательно осматривать сухофрукты, проверять, не маслянисты ли они, и понюхать, не имеют ли они неестественных запахов.

Независимо от того, были обработаны сухофрукты маслом или нет, перед употреблением их нужно хорошо промыть. Если масляный налет не смывается обычной водой, можно добавить немного соды в воду. Главное – после промывания в содовом растворе, еще раз хорошо промыть сухофрукты чистой водой.

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