Експерти назвали доступний засіб, який за лічені хвилини очистить чайник від накипу

Утворення вапняного нальоту є звичним явищем для чайників. Воно може зіпсувати гарячі напої, вплинувши на смак.

Ринок переповнений хімічними засобами для видалення накипу, які обіцяють швидкі результати, однак звичні побутові інгредієнти можуть працювати так само добре. Про це повідомляє Express.co.uk.

Утворення накипу в чайниках викликано кількома компонентами, які утворюються в жорсткій воді під час кип’ятіння, а саме нерозчинним карбонатом кальцію. Коли речовина розповсюджується по внутрішніх стінках приладу, вона виглядає як наліт.

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Хоча лимон і білий оцет часто називають найкращими інгредієнтами, оскільки вони діють ефективно та за короткий проміжок часу, було виявлено, що Coca-Cola є наступним найкращим інгредієнтом для видалення стійкого вапняного нальоту.

Заповніть чайник наполовину напоєм, закип'ятіть та залишіть на 30 хвилин. Після цього промийте чайник.

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