Експерти назвали продукти, які не можна зберігати на поличках у дверцятах холодильника

Температура в холодильнику зазвичай розподілена нерівномірно, тому продукти, що мають різні умови зберігання, важливо правильно розкладати у холодильнику. Окремої уваги заслуговують полички на дверцятах кухонної техніки.

У більшості холодильників, наприклад, на верхніх поличках є спеціальні місткості для зберігання яєць, однак з'ясувалося, що для них там зовсім не місце. Як повідомляє видання "Дім. Як все працює", розподіляти продукти безпосередньо по поличках потрібно, щоб холодильник не перегрівався, а їжа не псувалася.

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Дверцята холодильника – найтепліша і найбільш схильна до перепадів температури частина холодильника. Там не варто зберігати швидкопсувні продукти, зокрема, молоко, яйця, йогурти, особливо якщо ви часто відкриваєте дверцята.

Для зберігання у дверцятах підійдуть продукти, що містять консерванти, такі як різні готові джеми, приправи, соуси, газовані напої, соки, вино.

На дверцятах холодильника, та й взагалі у ньому не варто зберігати ліки (у тому числі й через те, що там до них легко можуть дістатися діти). Лікарські настоянки, мазі чи таблетки мають зберігатися відповідно до інструкції. Якщо в інструкції прописано, що температура зберігання має не перевищувати 5 градусів тепла, то холодильник можна використати як "аптечку", в інших випадках їм там не місце.

На верхній полиці краще зберігати готову їжу, оскільки це найтепліше місце в холодильнику. Або туди можна покласти продукти, що можуть довго не псуватися.

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Найкраще для продуктів місце в холодильнику – це полиці з ящиками. Там чи завжди постійна температура, тож такі полиці чудово підходять для яєць, масла, молока, йогуртів та сирів.

Найхолодніша частина холодильника – це нижні полиці. На них краще зберігати сире м'ясо, рибу, чи продукти, які швидко псуються.

У висувних ящиках зазвичай зберігають овочі, фрукти, зелень, а також консервацію не тривалого зберігання.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, навіщо тримати використаний чайний пакетик у холодильнику і не тільки.

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