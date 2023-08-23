Експерти назвали п'ять причин, чому гортензія не квітне, та як їх вирішити

Часто гортензії не цвітуть у той час, коли ви бачите квіти на сусідніх ділянках. Це може бути пов'язано з декількома причинами.

Експерти назвали п'ять найпоширеніших причин, чому гортензії не квітнуть, та розповіли, як їх вирішити. Про це повідомляє Better Homes & Gardens.

Обрізка в невідповідний час

Обрізайте свою гортензію вчасно, і ви уникнете зрізання квіткових бруньок. Якщо ви зробили помилку в обрізанні, дайте рослині відновитися і зацвісти наступного сезону, перш ніж проводити подальшу обрізку.

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Зимова травма

Сильний холод та лід можуть вбити квіткові бруньки. Глибоко полийте рослини восени. Захистіть ніжні квіткові бруньки чутливих гортензій від сильного холоду.

Ви можете зробити це, побудувавши ізоляційний циліндр навколо куща в кінці листопада, використовуючи міцні кілки та курячий дріт або мішковину. Наповніть циліндр листям або соломою. Видаліть циліндр і листя ранньою весною.

Забагато азоту

Уникайте підгодівлі гортензії добривами з високим вмістом азоту. Удобрюючи гортензії, вибирайте продукт із високим вмістом фосфору, щоб стимулювати ріст квітів.

Пізнє вимерзання

Гортензії особливо чутливі до пізнього вимерзання. Уважно стежте за прогнозом погоди навесні. Якщо очікується пізнє замерзання, захистіть рослини від морозу простирадлами або ковдрами. Використовуйте цеглу, каміння або щось важке, щоб закріпити покриття на землі.

Недостатньо світла

Гортензії краще ростуть при яскравому ранковому освітленні та частковій тіні вдень. Рослини, що ростуть у занадто тіні, матимуть мало квітів і подовжені, м’які стебла.

Нагадаємо, раніше ми назвали 10 найпоширеніших помилок, яких можна припуститися, вирощуючи гортензії.

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