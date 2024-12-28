Експерти назвали ТОП-5 найекономічніших нових авто 2024 року

Під час вибору нового автомобіля покупці все частіше приділяють увагу економії пального. Кінець 2024 року якраз таки відзначився появою цікавих моделей.

Представляємо п'ятірку лідерів серед найбільш економічних авто за результатами реальних тестів споживання палива. Вони були проведені експертами порталу What Car.

1. Toyota Yaris Cross 1.5 Hybrid

Toyota Yaris Cross. Джерело: wiki Toyota Yaris Cross. Джерело: wiki

Цей кросовер із гібридною установкою показав найкращі результати економічності в тестах. Споживаючи лише 4,4 л на 100 км, він ідеально підходить для міської їзди, оскільки може пересуватися на електротязі при низьких швидкостях.

2. Toyota Yaris 1.5 Hybrid

Toyota Yaris. Джерело: wiki Toyota Yaris. Джерело: wiki

Компактний та надійний Yaris показав витрату пального близько 4,1 л на 100 км, що робить його серйозним конкурентом лідера рейтингу, особливо на заміських маршрутах.

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3. Suzuki Ignis 1.2 Dualjet Hybrid

Suzuki Ignis. Джерело: wiki Suzuki Ignis. Джерело: wiki

Цей компактний гібридний SUV вирізняється економічною витратою пального на рівні приблизно 4,9 л/100 км. Він демонструє відмінну маневровість і чудово підходить для заміських поїздок.

4. Seat Ibiza 1.0 TSI 95

Єдиний автомобіль без гібридної установки у рейтингу має витрату пального 5,3 л/100 км. Ibiza вирізняється чудовою керованістю та привабливою ціною.

5. Toyota Corolla 1.8 Hybrid

Маючи витрату пального лише 4,4 л на 100 км, ця модель поєднує комфорт і багате оснащення, що робить її чудовим вибором для сімей.

Гібриди впевнено займають провідні позиції серед найбільш економічних авто, привертаючи увагу низькою витратою пального та екологічністю. Лідером у цьому сегменті залишається Toyota, однак популярність утримують і негібридні моделі на кшталт Seat Ibiza. Остаточний вибір залежить від потреб водія: компактне авто для міста, практичний хетчбек для родини чи стильний кросовер для активного життя.

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