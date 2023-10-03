Експерти пояснили, як зберігати сир без холодильника: так роблять у Франції

Багато людей вважають холодильник найкращим місцем для зберігання сиру. Втім, експерти вважають інакше.

Наприклад, у Франції сир зберігають без холодильника. Про це повідомляє Express.co.uk.

Однією з найпоширеніших помилок, які робляться під час пошуку місця для сиру, є зберігання його в переповненому холодильнику. За таких умов, молочний продукт може швидко зіпсуватися.

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Натомість експерти радять зберігати сир поза холодильником виключно при кімнатній температурі. Продукт можна зберігати і при кімнатній температурі близько чотирьох-семи днів.

Прохолодніша осіння погода створює ідеальні умови, щоб спробувати цей спосіб зберігання вдома, тим більше, що він смачніший за кімнатної температури. Коли справа доходить до того, щоб подавати сир людям для споживання безпосередньо, ви повинні дістати його з холодильника приблизно за годину до того, як ви плануєте подайте, щоб продукт нагрівся.

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