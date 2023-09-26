Експерти пояснили, як правильно обрізати орхідею, щоб отримати пишні квіти

Орхідеї дають гарне цвітіння, але їх потрібно обрізати, коли квіти опадають. Втім, потрібно робити це обережно, адже рослина відома своєю вибагливістю у догляді.

Експерти назвали основні поради, які дозволять правильно обрізати орхідею та отримати пишне цвітіння. Про це повідомляє Express.co.uk.

Коли орхідея цвіте, її квіти можуть триматися до вражаючих 12 тижнів. Після цього квіти, швидше за все, зів’януть або опадуть – це означає, що настав час обрізки.

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Однак спершу варто перевірити здоров'я стебел. Здорові стебла зелені та тверді на дотик, тоді як нездорові стебла мають коричневий/жовтий колір і тверді на дотик.

Наступним кроком є ​​стерилізація ножиць/секаторів або гострого ножа. Це можна зробити за допомогою стерилізаційної рідини або окропу.

Після стерилізації використовуйте секатор, щоб обрізати мертве листя або коріння, обов’язково зрізаючи по діагоналі. Обрізка відмерлих коренів допоможе запобігти кореневій гнилі, яка може вбити орхідею.

Зрізання стебел може здатися радикальним, але це дозволить вирости новим здоровим стеблам.

Нагадаємо, ми вже писали, що заборонено робити при вирощуванні орхідеї.

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