Експерти пояснили, як приготувати неймовірно пухкі млинці всього за 10 хвилин

Американські млинці відомі тим, що вони неймовірно пухкі. Досягнення правильної текстури може бути проблемою для початківців кухарів.

Чим пухкіший млинець, тим більше він може просочитися смачними начинками та соусами, такими як кленовий сироп. "Фішка" полягає в рецепті тіста, повідомляє Express.co.uk.

Для приготування знадобляться:

200 г звичайного борошна;

одна чайна ложка розпушувача;

одна чайна ложка соди;

чверть чайної ложки солі;

одна столова ложка цукрової пудри;

два великих яйця;

100 мл жирного молока;

150 мл кефіру (або йогурту);

25 г несолоного вершкового масла.

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Змішайте в мисці борошно, розпушувач, соду, сіль і цукор. Додайте яєчні жовтки та трохи молока та перемішуйте, поки не утвориться густа паста. Додайте решту молока і кефір і добре перемішайте.

Яєчні білки треба збити в окремій мисці до міцних піків. Акуратно складіть їх у тісто. Тим часом розігрійте сковороду та розтопіть на ній масло.

Вилийте тісто та готуйте з першого боку приблизно дві хвилини, доки на поверхні не почнуть з’являтися кілька крихітних бульбашок, а краї виглядатимуть трохи застиглими. Обережно переверніть млинці та готуйте ще близько хвилини, поки вони не стануть красивими та золотистими з обох боків.

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