Эксперты объяснили, как приготовить невероятно пухлые блины всего за 10 минут

Американские блины известны тем, что они невероятно рыхлы. Достижение правильной текстуры может быть проблемой для начинающих поваров.

Чем пухлее блин, тем больше он может пропитаться вкусными начинками и соусами, такими как кленовый сироп. "Фишка" заключается в рецепте теста, сообщает Express.co.uk.

Для приготовления понадобятся:

200 г обыкновенной муки;

одна чайная ложка разрыхлителя;

одна чайная ложка соды;

четверть чайной ложки соли;

одна столовая ложка сахарной пудры;

два больших яйца;

100 мл жирного молока;

150 мл кефира (или йогурта);

25 г несоленого сливочного масла.

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Смешайте в миске муку, разрыхлитель, соду, соль и сахар. Добавьте яичные желтки и немного молока и перемешивайте, пока не образуется густая паста. Добавьте оставшееся молоко и кефир и хорошо перемешайте.

Яичные белки нужно взбить в отдельной миске до крепких пиков. Аккуратно сложите его в тесто. В это время разогрейте сковороду и растопите на ней масло.

Вылейте тесто и готовьте с первой стороны около двух минут, пока на поверхности не начнут появляться несколько крошечных пузырьков, а края будут выглядеть немного застывшими. Осторожно переверните блины и готовьте еще около минуты, пока они не станут красивыми и золотистыми по бокам.

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