Експерти пояснили, чому в Україні останнім часом часто лунає повітряна тривога

В Україні дедалі частіше лунають масштабні повітряні тривоги. За оцінками аналітиків, окупанти можуть випустити "Кинджали" – гіперзвукові ракети, не чекаючи потрібної для масованої атаки кількості ракет.

Військові експерти пояснили, чому росіяни саме зараз різко активізували свою авіацію. Про це аналітики розповіли в коментарі для ТСН.ua.

Зокрема колишній речник Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов вважає, що таким чином окупанти "шукають" наші системи ППО.

"Вони не володіють інформацією про те, чи маємо ми комплекси Patriot та SAMP-T, тому намагаються їх розшукати, використовуючи хибні повітряні атаки", – сказав військовий експерт.

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Він додав, що такі дії окупантів будуть продовжуватись в найближчому майбутньому.

"Для них важливо знайти складові елементи ППО. Під час останньої масованої атаки, яка відбулась на початку березня, ворог використав в тому числі 6 ракет "Кинджал". Це рідкісна і дуже дорога ракета. На такий крок росіяни пішли, щоб вразити системи ППО. З урахуванням того, що путінська пропаганда мовчить щодо цілей, то, скоріш за все, вони нікуди не поцілили. Тобто ракети були витрачені дарма. Але це не значить, що росіяни припинили спроби знайти ППО", – додав Селезньов.

Своєю чергою інший експерт, військовий льотчик-інструктор Роман Світан вважає, що ворожа авіація частіше здіймається з інших обставин.

"Останніми днями літаки злітають з аеродрому поблизу Нижнього Новгорода, виконуючи небойові завдання. Це контрольно-тренувальні польоти, можливо, йде навчання молодняка. Тобто стандартна робота будь-якого авіаційного полку. Те, що після кожного зльоту російського МіГ-31 у нас лунає сигнал повітряної тривоги – ми не можемо діяти інакше, тому що ці літаки є потенційними носіями ракет "Кинджал". Одночасно з цим вони можуть відслідковувати систему ввімкнення ППО", – вважає Світан.

Нагадаємо, зранку 9 березня в Україні пролунала масштабна повітряна тривога, після якої в різних областях чули вибухи.

За даними Генерального штабу, росія запустила по українській енергетичній інфраструктурі сьогодні 81 ракету та 8 дронів, 34 ракети та 4 БПЛА було знищено Силами оборони України.

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