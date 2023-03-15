Эксперты объяснили, почему в Украине в последнее время часто раздается воздушная тревога

В Украине все чаще раздаются масштабные воздушные тревоги. По оценкам аналитиков, оккупанты могут выпустить "Кинжалы" – гиперзвуковые ракеты, не дожидаясь нужного для массированной атаки количества ракет.

Военные эксперты объяснили, почему россияне сейчас резко активизировали свою авиацию. Об этом аналитики рассказали в комментарии для ТСН.ua.

В частности, бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев считает, что таким образом оккупанты "ищут" наши системы ПВО.

"Они не владеют информацией о том, есть ли у нас комплексы Patriot и SAMP-T, поэтому пытаются их разыскать, используя ложные воздушные атаки", – сказал военный эксперт.

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Он добавил, что подобные действия оккупантов будут продолжаться в ближайшем будущем.

"Для них важно найти составные элементы ПВО. Во время последней массированной атаки, которая произошла в начале марта, враг использовал в том числе 6 ракет "Кинжал". Это редкая и очень дорогая ракета. На такой шаг россияне пошли, чтобы поразить системы ПВО. С учетом того, что путинская пропаганда молчит по поводу целей, то, скорее всего, они никуда не попали. То есть ракеты были потрачены зря. Но это не значит, что россияне пресекли попытки найти ПВО", – добавил Селезнев.

В свою очередь другой эксперт, военный летчик-инструктор Роман Свитан считает, что вражеская авиация чаще поднимается по другим обстоятельствам.

"В последние дни самолеты взлетают с аэродрома вблизи Нижнего Новгорода, выполняя небоевые задачи. Это контрольно-тренировочные полеты, возможно, идет обучение молодняка. То есть стандартная работа любого авиационного полка. То, что после каждого взлета российского МиГ-31 у нас раздается сигнал воздушной тревоги – мы не можем действовать иначе, потому что эти самолеты являются потенциальными носителями ракет "Кинжал". Одновременно с этим они могут отслеживать систему включения ПВО", – считает Свитан.

Напомним, утром 9 марта в Украине раздалась масштабная воздушная тревога, после которой в разных областях слышали взрывы.

По данным Генерального штаба, Россия запустила по украинской энергетической инфраструктуре сегодня 81 ракету и 8 дронов, 34 ракеты и 4 БПЛА были уничтожены Силами обороны Украины.

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