Експерти розповіли, який пробіг є оптимальним при виборі вживаного авто

При виборі вживаного автомобіля першочергова увага має приділятися його надійності. Одним із ключових показників цього є пробіг, що дозволяє оцінити ступінь зношеності автомобіля та передбачити, як довго він зможе прослужити без значних поломок.

Фахівці поділилися думками щодо того, який пробіг можна вважати оптимальним при покупці вживаного транспортного засобу. Про це розповідає команда UAportal спільно з "Твоя машина".

В першу чергу важливо розуміти, що допустимий пробіг може відрізнятися залежно від виробника автомобіля та умов експлуатації. Зокрема, якщо транспортний засіб привезли з Німеччини, є велика ймовірність, що він регулярно проходив якісне технічне обслуговування та використовувався обережно. Навіть за значного пробігу такі автомобілі зазвичай виявляються надійнішими, ніж ті, що експлуатувалися в Україні.

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Також слід враховувати вік автомобіля та кількість попередніх власників. Якщо транспортний засіб має значний вік, але пробіг залишається малим, і при цьому було багато змін власників, це може свідчити про можливе скручування показників одометра.

Вважається, що в Україні середній річний пробіг автомобіля становить від 15 000 до 25 000 кілометрів. Тому трирічне авто з пробігом до 50 000 кілометрів може бути хорошим вибором. Для машин віком 5-7 років рекомендується звертати увагу на моделі з пробігом, що не перевищує 100 000 кілометрів. Якщо транспортному засобу понад 12 років, то пробіг у межах 200 000 кілометрів і більше вважається прийнятним.

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