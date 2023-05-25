Екстремальна та небезпечна для життя спека: вчені дали моторошний прогноз наслідків глобального потепління

Вчені стверджують, що до 2100 року частина планета перебуватиме у нестерпних кліматичних умовах. Причиною цьому є глобальне потепління. На думку вчених, політика, яка проводиться проти глобального потепління недостатня, тому до 2100 року 22% населення нашої планети перебуватиме у місцях, які будуть характеризуватись екстремальною та небезпечною для життя спекою.

Про це пише Science Alert.

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Як зазначає директор Інституту глобальних систем Ексетерського університету Тім Лентон, до 2100 року температура на планеті підніметься на 2,7 градуса за Цельсієм. Таким чином з неймовірною спекою зіткнуться наступні країни:

Індія — 600 мільйонів населення;

Нігерія — 300 мільйонів населення;

Індонезія — 100 мільйонів населення;

Філіппіни та Пакистан — по 80 мільйонів населення.

Екстремальна спека у цих регіонах може призвести до масового переселення та погіршення рівня життя.

Лентон стверджує, що згідно із кліматичною моделлю, на кожен 0,1°C потепління вище за нинішній рівень ще 140 мільйонів людей будуть під загрозою проживання в умовах екстремальної спеки. До порівняння, 40 років тому лише 12 мільйонів людей жили при дуже високих температурах, та ситуація з кожним роком стає все гіршою.

Нагадаємо, в Іспанії на скелі знайшли зображення, якому 2000 років.

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