Экстремальная и опасная для жизни жара: ученые дали жуткий прогноз последствий глобального потепления

Ученые утверждают, что к 2100 году часть планеты будет находиться в невыносимых климатических условиях. Причиной тому глобальное потепление. По мнению ученых, политика, проводимая против глобального потепления, недостаточна, поэтому к 2100 году 22% населения нашей планеты будет находиться в местах, которые будут характеризоваться экстремальной и опасной для жизни жарой.

Об этом пишет Science Alert.

Читайте также: Альтамурский человек: скрывающие останки мужчины, погибшего 100 000 лет назад

Как отмечает директор Института глобальных систем Эксетерского университета Тим Лентон, к 2100 году температура на планете поднимется на 2,7 градуса по Цельсию. Таким образом, с невероятной жарой столкнутся следующие страны:

Индия – 600 миллионов населения;

Нигерия – 300 миллионов населения;

Видео дня

Индонезия – 100 миллионов населения;

Филиппины и Пакистан – по 80 миллионов населения.

Экстремальная жара в этих регионах может привести к массовому переселению и ухудшению уровня жизни.

Лентон утверждает, что согласно климатической модели, на каждый 0,1°C потепление выше нынешнего уровня еще 140 миллионов человек будет под угрозой проживания в условиях экстремальной жары. К сравнению, 40 лет назад только 12 миллионов человек жили при очень высоких температурах, но ситуация с каждым годом становится все хуже.

Напомним, в Испании на скале нашли изображение, которому 2000 лет.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !