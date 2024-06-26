Електронні повістки в Україні: що кажуть у Верховній Раді

Наразі питання щодо можливості оформлення електронних повісток не піднімається, заявив народний депутат України та член комітету ВРУ з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський.

Він пояснив, що під час розгляду законопроєкту в комітеті з питань національної безпеки, оборони та розвідки протягом декількох місяців відбувалися дискусії щодо різних сенситивних питань, включаючи можливість оформлення повісток через електронні засоби комунікації.

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В результаті було ухвалено консенсуальне рішення зняти це питання з порядку денного, що дозволило отримати підтримку законопроєкту серед усіх політичних сил.

Федір Веніславський підкреслив, що питання внесення змін до законів для передбачення оповіщення або оформлення електронних повісток наразі також не розглядається.

"Коли в Комітеті з питань національної безпеки оборони та розвідки розглядався законопроєкт, ми дискутували протягом декілька місяців над усіма сенситивними питаннями. Одне з таких питань була можливість, або неможливість оформлення повісток через якісь електронні засоби комунікацій. Було ухвалено консенсуальне рішення, що на цей час це є передчасним. Це питання на цей час взагалі не стоїть. Завдяки тому, що це питання було знято, ми отримали підтримку цього законопроєкту серед усіх політичних сил, тому і позиція Міністерства оборони, яка була озвучена, і позиція комітету, і позиція Офісу президента, президента на цей час електронних повісток бути не може", – резюмував депутат.

Нагадаємо, раніше UAportal розповідав, що українцям відправлятимуть повістки на пошту та пояснював, за яких умов вона вважатиметься врученою.

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