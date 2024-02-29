Ще два винищувачі Су-34 'приземлили' на Авдіївському та Маріупольському напрямках

29 лютого Сили оборони України ліквідували ще два російських літаки-винищувачі Су-34. Таким чином, за день російська армія "позбулася" трьох своїх літаків.

Як повідомив командувач Повітряних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Микола Олещук, ще два російські літаки Су-24 були знищені на Авдіївському та Маріупольському напрямках.

"Схоже, до них не доходить! Ніяких висновків не роблять російські пілоти! Сьогодні близько 9.00 на Авдіївському та Маріупольському напрямках знищено ще два Су-34 окупантів", – написав Олещук у своєму Телеграм-каналі.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський підтвердив знищення ворожої авіації. Він подякував воїнам Сил оборони за роботу.

"Після успішної бойової роботи по ворожому літаку уночі 29 лютого, знищено ще два російські літаки: винищувачі-бомбардувальники Су-34 на Авдіївському та Маріупольському напрямках", – написав Сирський.

Нагадаємо, 26 лютого воїни Сил оборони України ліквідували російський літак винищувач Су-34 на східному напрямку фронту.

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