Ще кілька магнітних бур різної інтенсивності очікуються у січні: стали відомі дати

Пік геомагнітної активності припаде на кінець січня. Магнітні бурі різної інтенсивності накриють Землю з 24 по 31 січня, найсильніші удари можуть статися 25-27 січня.

Слабкі геомагнітні бурі силою у три бали очікуються 14, 17, 21, 28, 30, 31 січня. Малі геомагнітні коливання силою у чотири бали можливі 18 та 27 числа. Помірні бурі можуть відбутися 19, 20 та 26 січня.

За даними порталу Meteoagent, посилення інтенсивності магнітних коливань можна очікувати у період з 25 по 27 січня, але це за попереднім прогнозом.

Фахівці рекомендують у дні магнітних бур бути дуже обережними та більше стежити за своїм здоров'ям. Під час геомагнітних коливань метеозалежні люди можуть відчувати занепад сил, погіршення настрою, порушення сну, головний біль та запаморочення, перепади артеріального тиску.

Як убезпечити себе від впливу магнітних бур:

Намагайтеся відмовитися від шкідливої їжі, не вживайте алкоголь та не куріть.

Зменшіть фізичні навантаження.

Висипайтеся.

Намагайтеся не стресувати та уникайте конфліктних ситуацій.

Більше часу проводьте на свіжому повітрі.

Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

Нагадаємо, вчені попередили про інтенсивну магнітну бурю вже наступного тижня. Аби вберегти організм від негативної дії магнітних бур, варто дотримуватися правил здорового життя.

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