Ще одна категорія українців має право на надбавку до пенсії: скільки та хто

Пенсія в Україні - хто отримає нову надбавку до пенсії

В Україні громадяни, які стали почесними донорами, мають право на отримання надбавки до пенсії. Її розмір – 10% від прожиткового мінімуму.

Наразі така надбавка складає 258,90 гривень на місяць. Цю суму мають додавати до основних виплат пенсіонера, повідомляє "На пенсії".

Якщо ж змінюється прожитковий мінімум, надбавка збільшується на різницю між старою виплатою (до підвищення) та новою (після підвищення).

Хто може отримати статус почесного донора

Статус почесного донора України може отримати громадянин, який здав 40 разових максимально допустимих доз крові або 60 разових максимальних допустимих доз плазми крові. Йдеться саме про безкоштовну здачу крові.

Для призначення додаткових виплат необхідно подати заяву та документи про нагородження нагрудним знаком "Почесний донор України" до територіального управління Пенсійного фонду.

Нагадаємо, що українські пенсіонери у 2023 році отримуватимуть ті ж самі гроші, що й зараз. Розмір мінімальної пенсії складе 2093 грн. Згідно з державним бюджетом, не передбачено зростання прожиткового мінімуму, тож пенсійні виплати теж не змінюватимуться.

Також в Міністерстві соцполітики України розповіли, чи зможуть виплачувати пенсії в 2023 році. Зокрема названо джерела, завдяки яким наповнюється бюджет України.

Міністерка соціальної політики України Оксана Жолнович розповіла, чи вистачить коштів у бюджеті на соціальні виплати у 2023 році. Зокрема, через воєнний стан, який ускладнює економічну ситуацію. Проте уряд оптимізував витрати у наступному році.

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