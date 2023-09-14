Ще одну категорію громадян можуть звільнити від призову до армії: що відомо

В Україні хочуть звільнити від мобілізації ще одну категорію громадян. Йдеться про адвокатів, які продовжують діяльність під час воєнного стану.

Відповідний законопроєкт запропонували члени депутатської групи "Відновлення України" Олександр Лукашев та Анатолій Бурміч. Про це йдеться у тексті документа.

У законопроєкті перелічені умови, за яких адвокати можуть отримати відстрочку від мобілізації. А саме:

внесення до Єдиного реєстру адвокатів України до дня введення воєнного стану в Україні;

відсутність відомостей про зупинення адвокатської діяльності.

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Додамо, зараз в Україні деякі категорії громадян звільнені від призову. Мобілізацію або бронь можуть отримати:

студенти та викладачі;

особи, які виховують дітей;

співробітники IT-сектору;

правоохоронці та держслужбовці.

Нагадаємо, раніше в Україні затвердили новий перелік захворювань та станів, згідно з яким оцінюється придатність до військової служби. Також за цим переліком впорядковано проходження служби обмежено придатними.

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