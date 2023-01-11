Якщо ПВК "Вагнер" захопить Соледар, путін може надати Пригожину півмільйонну армію для весняного походу на Київ – Яковина

Якщо ПВК Вагнер візьмуть Соледар, то путін надасть Пригожину армію для атаки на Київ весною

Соледар став найгарячішою точкою на лінії фронту, здебільшого бойові дії в цьому районі веде саме ПВК "Вагнер".

Журналіст Іван Яковина вважає, що офіційні силовики рф виявилися абсолютно безсилими, тому якщо Євген Пригожин зуміє показати ефективність ПВК "Вагнер" та захопити хоча б Соледар, то путін надасть йому півмільйонну армію для весняного походу на Київ із Білорусі.

Минулого тижня керівництво ПВК Вагнера усвідомило, що взяти Бахмут у лоб точно не вийде, бо це дуже складно, тому треба якось оточувати цей населений пункт. Спроби спочатку поткнутися на південь від Бахмута, щоб обійти його з півдня, завершились невдачею.

За словами Яковини, причиною є те, що на південь від Бахмута є величезний укріпрайон, який стоїть на пагорбі.

"Тому билися-билися лобом росіяни об цю фортецю, взяти її не змогли, вирішили піти північним шляхом через місто Соледар. На відміну від цього кліщіївського укріпрайону, Соледар стоїть не на пагорбі, а в низині. У нього з усіх боків над ним нависають пагорби. Якщо дивитися з українського боку, то ліворуч є селище Яковлівка, що стоїть на пагорбі. І ось це селище росіяни захопили і звідти спробували зайти у фланг української армії, яка обороняла Соледар та селище Бахмутське.

Воно ніби примикає, стоїть впритул до Соледара на південному сході від нього, його ПВК Вагнер вдалося захопити. Саме туди всі найбоєздатніші війська зараз від Бахмута перекинули, бо навіть зараз українські військові зазначають, що в районі Соледара діють, особливо вночі, підготовлені професійні солдати – найкраще, що змогли зібрати росіяни у своїй цій ПВК", – пише він.

Журналіст впевнений, що "Вагнеру" і потрібні Соледар із Бахмутом, тому що Пригожин прагне на практиці довести свою "агресивну ефективність".

Він вважає, якщо вони зараз зможуть захопити Соледар, то путін надасть Пригожину пів мільйонну армію, або навіть зробити його неофіційним главою російського Генштабу, після чого у його розпорядженні опиняться ресурси міністерства оборони та всієї росії.

"Але не від хорошого життя путін готовий піти на такий крок. Проблема в тому, що в цій війні жоден зі штатних генералів ніяк не може йому показати позитивного результату. Ні Герасимов, ні Шойгу, ні Суровікін, ні Росгвардія, ні Кадиров – ніхто. Офіційні силовики виявилися абсолютно безсилими. Якщо в цих умовах Пригожин, який прийшов зі сторони (або навіть сплив із дна) потрібний результат надасть, Путіну доведеться йому довіритися, оскільки інших варіантів для нього просто не залишається", – пише журналіст.

Іван Яковина також описав 2 можливі варіанти розвитку подій у разі, якщо ПВК "Вагнер" захоплять Бахмут і Соледар:

Далі на Краматорськ та Слов'янськ вони не підуть. Усі сили будуть спрямовані на спробу захоплення чи оточення Києва ударом із Білорусі.

Пригожин, отримавши під своє командування пів мільйона вірних особисто йому бійців, спробує сам стати президентом рф. А путін, який під час війни нічого не виграв та багато чого втратив, не зможе зберегти свою владу, через що в росії може початись громадянська війна.

"Будь-який із цих сценаріїв майже напевно призведе до завершення нинішньої війни та запуску якихось дипломатичних процесів", – додав журналіст.

Раніше українські військові знищили штурмову групу ПВК "Вагнер". Ліквідація окупантів відбулася під час спроби ворога зайти в промзону Соледара на Донеччині.

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