Є ризик захворіти: чому не можна зберігати відкриті консерви в холодильнику

Більшість з нас ставить у холодильник консерви після того, як відкриє їх. Однак ця звичка може бути небезпечною.

Як зазначають експерти ScienceNotes, зберігати відкриті консерви у холодильнику не варто, оскільки є загроза для здоров’я у потраплянні залишків пластику та металу в їжу.

Для прикладу, кислі продукти (наприклад, томатний соус) вступають у реакцію з відкритим металевим краєм відкритої банки та у їжу потрапляють олово, залізо, алюміній тощо.

Читайте також: Звертайте увагу на зовнішній вигляд та склад: як правильно обрати м‘ясні консерви

Повідомляється, що за даними Служби безпеки харчових продуктів і інспекції Міністерства сільського господарства США, "корозія консервної банки" триває кілька років у невідкритій банці та не є серйозною проблемою, якщо продукти зберігаються у жерстяній банці. Однак спеціалісти радять відкриту консерву накривати пластиковою кришкою, а не оригінальною металевою, яку зрізав консервний ніж. Але краще консерви одразу перекладати в іншу місткість, що закривається.

Яка причина не зберігати відкриті банки в холодильнику

За словами Карла Батта, харчового мікробіолога з Корнельського університету, справжня причина, чому не варто тримати відкриті банки в холодильнику, полягає в тому, що це викликає смак їжі як "консерви".

Важливо добре закрити банку, щоб продукти не висохли або не всмоктували інші смаки чи запахи із холодильника. "Хоча вимивання залишків пластику або металу в банку, ймовірно, не є серйозною проблемою для здоров’я, це безперечно може вплинути на смак", – зазначив він.

Також їжа, що довго зберігається в холодильнику не закритою, швидше псується і в ній можуть розвиватися небезпечні бактерії.

Раніше науковці пояснили, чим може бути небезпечний цвілий хліб.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!