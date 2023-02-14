Ці 4 кімнатні рослини допоможуть позбутись грибка та цвілі в будинку

Які кімнатні рослини поставити вдома, щоб зменшити вологість та захистити будинок від плісняви

Ці кімнатні рослини не лише прикрасять будинок, але й зменшать вологість у приміщення, завдяки чому захистять житло від плісняви. Цвіль є поширеною проблемою, особливо під час сирої зими. Як зменшити ризик появи грибка пише видання Express.

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Ці 4 рослини стануть гарним доповненням будь-якого інтер'єру та допоможуть захистити житло від плісняви:

Спатифілум (жіноче щастя). Його називають так, бо вірять, що ця рослина притягує жіноче щастя в дім. Спатифілум дуже простий в догляді, має довге і розлоге листя, яким вбирає велику кількість вологи з повітря; Хлорофітум потрапив до України з Південної Америки. Це теж непримхлива в догляді рослина, його легко вирощувати в домашніх умовах. Хлорофітум допомагає очистити повітря навколо себе та навіть видаляє залишки бензолу та формальдегіду, поглинає велику кількість вологи та запобігає появі плісняви; Тілландсія – це багаторічна швидкозростаюча квітуча рослина. Її листя "харчується" вологістю з повітря. В будинку, де є ця рослина, зменшується вологість та зменшується ризик появи плісняви. Тілландасія любить світлі місця, однак не варто допускати потрапляння на неї прямих сонячних променів; Нефролепіс (папороть) має цікавий зовнішній вигляд, а її листя поглинає леткі органічні сполуки: формальдегід та ксилол, які виділяються у повітря меблями, клеєм та фарбою. Ця папороть є тропічною рослиною, тому вона чудово справляється з поглинанням вологи.

Нагадаємо, щоб рослини виглядали доглянутими, неабияке значення приділяється саме рідині, яку застосовують для поливу рослин. Важливо знати, яка вода найкраще підійде в кімнатному квітникарстві: відстояна, фільтрована чи кип'ячена. А також ми писали про 5 способів поливу кімнатних рослин, якщо вдома довго нікого не буде.

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