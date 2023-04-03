Ці місця знають всі злодії: де не можна ховати гроші вдома

Де не можна ховати гроші в квартирі - найгірші схованки для грошей вдома

Часто люди не довіряють різним фінансовим установам та вирішують, що найкраще зберігати гроші саме вдома. У такому випадку варто подумати про найбільш слушні для цього місця.

Оскільки злодії точно знають такі популярні схованки, як матрац, книжки та вентиляція. Тому UAportal розповідає про вісім місць, де у жодному разі не можна тримати фінанси та коштовності у квартирі та будинку.

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1. Книжки. Багато людей впевнені, що злодії точно не будуть шукати в книгах, оскільки це займає багато часу. Утім, це не так. Здебільшого злочинці просто викидають всі книги з полиць на підлогу, які розкриють, а гроші випадуть.

2. Побутова техніка. Люди чомусь впевнені, якщо заховати гроші в морозильній камери, холодильнику, писососі чи іншій великій побутовій техніці, то це точно вбереже гроші від крадіїв. Звісно, у злодіїв не буде часу на те, щоб розкручувати техніку, розбирати її, але зазирнути до неї вони можуть. Якщо злодії не знайдуть гроші, то вони намагатимуться компенсувати свої зусилля, руйнуючи ваш дім.

Також ненадійним місцем для зберігання грошей є системний блок комп'ютера, апаратура, відеотехніка або в мішку для збирання пилу в пилососі.

3. Місця, де зберігаєте різний мотлох. Люди часто ховають коштовності та гроші серед різного мотлоху. Але злодії про ці місця чудово знають, то починають шукати саме з цих місць.

4. Ванна й туалет. Заховати гроші у зливному бачку – вкрай погана ідея, оскільки там злодії точно шукатимуть. Крадії також знають про полички у ванній кімнаті, використання баночок з-під шампунів та мила тощо.

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5. Вентиляція, декоративні елементи на стінах. Злодії завжди оглядають дзеркала, килими та вентиляцію. Тому ці місця точно не підходять для зберігання своїх заощаджень.

6. Одяг. Якщо ви заховаєте гроші у своїй білизні та подумаєте, що злодії точно не будуть там копирсатися, то ви помиляєтеся. Кишені сорочок та джемперів, шкарпетки, спідня білизна, старе взуття, гаманці чи сумки – погані місця для зберігання грошей.

7. Банки з крупами на кухні. Ще одним особливо популярним місцем, хоч і ненадійним, є банки з сипучими крупами. Банку з сипучими можна відкрити та висипати вміст за кілька секунд.

8. Під матрацом. Злодії підіймають матраци, розрізають чохли. Такі ж дії вони вчиняють з м'якими меблями та іграшками.

Нагадаємо, що деякі речі просто заборонено позичати сусідам. Вони позбавляють успіху та принесуть фінансові проблеми та неприємності. Про які саме предмети йдеться, читайте в матеріалі UAportal.

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