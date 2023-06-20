Ці п'ять знаків зодіаку не повертають гроші: краще не давати їм у борг

Коли ми стикаємося із фінансовими проблемами, нам важко просити про допомогу. Однак є люди, які позичають гроші в інших, а потім не хочуть їх віддавати. Це пов'язано з їх безтурботним підходом до життя, скупістю чи забудькуватістю.

Близнюки

Люди, народжені під знаком Близнюків, неохоче віддають гроші. Отже, не варто давати їм свої заощадження – незалежно від того, які у нас з ними зв'язки. Близнюки – майстри накликати на себе фінансові проблеми. Крім того, вони вкрай розсіяні. Вони часто забувають, що взяли гроші у борг.

Терези

Люди, народжені під цим знаком, не лише неохоче діляться тим, що мають, а й звинувачують інших у дріб'язковості. Вони завжди фінансово забезпечені. У них не бракує грошей, але вони думають, що їм не вистачає. Тому вони намагаються зайняти трохи більше грошей у своїх близьких та накопичити капітал. Вони часто аргументують подальші запозичення тим, що ніхто не потребує грошей так, як вони. Тому вступати у фінансові угоди з Терезами не варто – коштів вони не віддадуть.

Стрілець

Найважливіша місія Стрільця – уберегти близьких від біди. Займатися фінансовою сферою для них надто приземлено. Вони безперечно воліють переслідувати високі цілі. Крім того, вони вважають, що їм усі зобов'язані, у тому числі не віддаватимуть гроші, взяті в борг у друзів. Стрільці не відрізняються особливою прискіпливістю. Тож надії на те, що вони зафіксували таку важливу інформацію, як дата повернення грошей, немає.

Водолій

Водолії – провидці та мрійники. Вони неохоче опікуються такими приземленими питаннями, як фінанси. Постійні нагадування про борг їм нічого не дадуть. Цим людям краще не давати грошей. Вони завжди знаходять відмовки, чому не можуть їх повернути. Навіть якщо ви наполягатимете, вони почнуть використовувати методи маніпуляції. Вони навіть не соромляться пролити сльозу і згадати, як складне їхнє життя.

Риби

Людина, народжена під знаком Риби, любить оточувати себе всім дорогим, розкішним та красивим. Таким людям байдуже, чи можуть вони дозволити собі дорогі витрати. Їм подобається хвалитися перед іншими матеріальними благами. Крім того, вона люблять далекі подорожі та покупки в ексклюзивних магазинах. Риби не контролюють витрати, від чого потім страждають. Зазвичай, у них не вистачає грошей, щоб прогодувати себе до кінця місяця.

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