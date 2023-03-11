Ці три інгредієнти замінять яйця у випічці: прості секрети пісного тіста

Попри те, що більшість рецептів випічки містять у своїх складниках яйця, у піст можна обійтися й без цього продукту. Пісне тісто буде таким самим якісним, як і з додаванням яєць.

У цьому переконують експерти гастровидання "Шуба". Вони порадили використовувати для замішування тіста підручні продукти, що є майже у кожного на кухні.

Наприклад, гарним замінником яйцям буде пюре з варених яблук несолодких сортів. Одне яйце замінить близько 65 г яблучного пюре.

Читайте також: Як приготувати неймовірно ніжний суп-пюре з гарбуза на Великий піст

Пюре з банана є ще однією популярною заміною для яєць, якщо, звісно, вас не збентежить м'який банановий смак продукту. Ще яйця можуть замінити пюре з гарбуза або авокадо. До речі, хлібобулочні вироби, виготовлені на пюре, будуть щільними і злегка вологими.

Допомогти тісту стати більш вологим та еластичним допоможе й подрібнене насіння льону, або чіа. Щоб замінити одне яйце треба перемолоти блендером столову ложку чіа або лляного насіння з 3 столовими ложками води.

Гарними замінниками яєць є аквафаба та аррорут, або ж горіхова олія.

Arrowroot (аррорут) – це південноамериканська бульба з високим вмістом крохмалю. Аррорутом називають крохмальне борошно, яке отримують із кореневищ, бульб і плодів деяких тропічних рослин. Він нагадує кукурудзяний крохмаль і використовується в кулінарії, випічці та різних особистих і побутових продуктах. Суміш 2 столових ложок порошку аррорут і 3 столових ложок води можна використовувати для заміни одного яйця.

Aquafaba (аквафаба) – це рідина, що залишилася від приготування бобів або бобових, або міститься в банках із консервованими нутом, горошком або бобами. Рідина дуже схожа за консистенцією на сирі яєчні білки, що робить її чудовою заміною для багатьох рецептів. 3 столові ложки аквафаби заміняють яйце.

Читайте також: Як приготувати пісний та ситний салат з картоплею та грибами

Горіхові олії, такі як олія арахісу, кеш'ю або мигдальна олія, також можна використовувати для заміни яєць у більшості рецептів. Одне яйце замінять 3 столові ложки горіхової олії.

До речі, на ринку представлені й готові порошки "замінників яєць" різних брендів. Вони зазвичай виготовляються з картопляного крохмалю, крохмалю тапіоки та розпушувачів. Вони підходять для всіх видів випічки і не впливають на смак готового продукту.

Пропонуємо також рецепти пісних страв, якими поділився кухар Клопотенко.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!