Ці три знаки зодіаку матимуть найгірший тиждень: астрологічний прогноз

Наслідки з’єднання Венери та Сатурна цього місяця продовжують залишатися над нашими головами. Це могло здатися несподіваним тривожним дзвінком, особливо з огляду на руйнівне пряме розміщення Урана в той же день.

Три знаки зодіаку матимуть найгірший тиждень з 23 по 29 січня. Хоча це не обов’язково причина для хвилювання, астрологи радять віддавати перевагу логіці над емоціями.

Телець

Повільний і стабільний перемагає в перегонах, і ви знаєте це краще за всіх. Тим не менш, хоча ви схильні до сумнівів на початку тижня, ви захочете переконатися, що 24 січня поєднаєте секстиль Сонця з Юпітером і, можливо, попрацюєте за лаштунками.

Що стосується першої чверті місяця у вашому знаку 28 січня, не соромтеся покладатися на підтримку своїх однолітків і громади. Венера, вже буде в Рибах, тому, якщо ви перебуваєте у своїх почуттях або, можливо, більше напружені, ніж зазвичай, прослуховування музики та/або артистичне самовираження може допомогти трохи заспокоїтися.

Терези

Якщо вам не вистачає мотивації або, можливо, ви наголошуєте на результатах нещодавно зроблених інвестицій, знайдіть хвилинку, щоб зібратися з думками цього тижня. Вам важливо бути ніжним із собою, навіть якщо для цього потрібно взяти день відгулу, щоб зосередитися.

Венера допомагає трохи послабити напругу, але Місяць у першій чверті 27 січня є ще більшою причиною інтегрувати це співчуття та уважність. Вразливість – це суперсила, і ви не самотні.

Стрілець

Якщо на початку тижня у вас не вистачає енергії, це, швидше за все, пов’язано з входом Місяця в Риби та вашим четвертим будинком дому, сім’ї та найпотаємніших почуттів. Ви більш чутливі до емоційних потоків, які вас оточують, тому обов’язково розрізняйте те, що є вашим, від того, що ви енергетично отримуєте.

Крім того, минулого тижня меланхолійне з’єднання Венери та Сатурна торкнулося вашого третього будинку розуму та вашого найближчого оточення. Наслідки можуть несвідомо змішатися з вашими повсякденними справами, особливо 28 січня під час першої чверті місяця в Тельці. Однак це залежить від того, наскільки ви прозорі зі своїми близькими.

Нагадаємо, раніше астрологи пояснили, що треба робити у 2023 році, аби він пройшов добре для першої половини зодіаку від Овнів до Дів, та для другої, від Терезів до Риб.

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