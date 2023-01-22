Ці три знаки зодіаку частіше потрапляють у любовні трикутники

Любовні трикутники можуть бути цікавими під час перегляду телешоу, однак у реальному житті вони приносять складнощі та драму. Деякі знаки зодіаку більш схильні опинитися у такій ситуації, і на це є свої причини.

Зокрема, вплив ма не лише знак, під яким людина народилася, але й розташування планет в певних зодіакальних сузір'ях. Астрологи назвали три знаки, які найімовірніше опиняться у любовних трикутниках, або вже там перебувають.

Близнюки

Різноманітність – це родзинка життя для них, тому не дивно, що їх часто бачать з декількома людьми одночасно. Вони відомі своєю подвійною природою. Через це їм дуже легко по-справжньому відчути, що вони закохані у двох людей одночасно.

Крім того, Близнюки потребують постійної розумової стимуляції. Якщо ні, вони, як правило, нудьгують. Якщо їм нудно, вони, швидше за все, шукатимуть стимулу в іншому місці. Їм важливо бути відвертими з людьми, з якими вони перебувають у стосунках, щоб потім не спалювати мости та уникнути драми.

Терези

Терези завжди зважують речі у своєму розумі. Через це вони, як правило, дуже нерішучі, що може призвести до того, що вони притягнуть у життя людей, навіть якщо вони цього не мають наміру. Терезами керує Венера, планета кохання, тому вони люблять бути закоханими.

Вони хочуть мати романтичні стосунки, тому вони будуть більш ніж щасливі мати більше ніж одного коханця, який намагатиметься завоювати їхню прихильність. Водночас вони схильні стати жертвою любовних маніпуляцій. Якщо вони отримують достатньо уваги від однієї людини, Терези будуть чекати, сподіваючись, що зрештою вони стануть "єдиними".

Водолій

Водолій може опинитися в центрі любовного трикутника з кількох причин. По-перше, вони можуть бути емоційно недоступними. Вони віддають перевагу "друзям з перевагами" без будь-яких обов'язків. Якщо вони не розкажуть відверто про свої наміри, вони можуть потрапити в ситуацію, коли зустрічатимуться з кількома людьми.

Втім, коли вони знаходять когось, хто відповідає їхнім дивним стандартам, вони більш ніж готові бути моногамними. Насправді вони можуть бути чудовими партнерами.

Нагадаємо, раніше астрологи пояснили, що треба робити у 2023 році, аби він пройшов добре для першої половини зодіаку від Овнів до Дів, та для другої, від Терезів до Риб.

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