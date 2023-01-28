Цим знакам зодіаку найбільше не пощастить у лютому 2023 року

Деяким знакам зодіаку слід озброїтися достатньою терпінням і холоднокровністю, оскільки лютий не дуже добре ставиться до них. Не потрібно панікувати чи боятися, просто будьте трохи обережнішими та будьте готові вирішувати будь-які проблеми.

У лютому очікуються проблеми і перешкоди, якщо ви належите до одного з чотирьох знаків. Астрологи розповіли, кому не пощастить найбільше.

Водолій

Ви можете бути змушені терміново шукати дім або місце роботи або партнера, коли Сонце і Меркурій будуть на небосхилі 3 і 22 лютого відповідно. Перепони, які виникнуть в повний місяць, від партнера, вашого кохання або співпраці, залишать вас з легким примруженням. Ви бачите, що в той же день відбувається квадрат Марса в Близнюках, який буде продовжувати перебувати у вашому 5-му будинку до кінця місяця, з Венерою в Рибах і вашим 2-м будинком.

Багато чого можна зробити і єдиний випадок, щоб це працювало ідеально, це щоб ви були тим, хто буде розпалюватись. Однак ви втратите гроші, щоб покрити свої емоційні прогалини або свої холодні бажання. Романтична обстановка, як мінімум, не буде стабільною.

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Скорпіон

Лютий відкривається Ураном. Проблеми з вашими стосунками, проблеми з оточенням і вашими партнерами, і поки ви наполягатимете на одному, інші реагуватимуть люто. Не дивуйтеся, якщо ви раптово і різко розлучитеся з кимось.

Напружені умови також переважатимуть із повним місяцем у Леві 5 числа, який має велику дозу Урана. Квадрат Марса в Близнюках з Венерою в Рибах може підірвати вас як у фінансовому, так і в романтичному плані, а не виключено, що ви позеленієте від ревнощів. У будь-якому випадку, до кінця місяця присутність бога війни у ​​вашому 8-му будинку є дестабілізуючим фактором як для грошей, так і для любові.

Телець

Ймовірно, багато що зміниться негативно як в професійному плані, так і вдома. Те, що ви знали, те, що ви вважали стандартним або відчували своїм, забудьте. Можуть прийти інші, яких ви могли б навіть боятися, і якщо у вас немає альтернативи, плачте про це.

Марс у Близнюках до кінця місяця не дасть ні копійки, і весь цей час буде дивом, якщо ви впораєтеся і не засунете руку в гаманець. Ви витратите більше, ніж отримаєте, але ви також матимете нездійснені бажання, які можуть бути придушені.

Лев

Лютий принесе вашому знаку великі розлади як на роботі, так і у стосунках. Запасіться розумом і швидкими рефлексами, щоб не гнатися за розвитком подій. Можливо, занадто сильне розтягування призведе до розриву мотузки, і врешті-решт ваші шляхи розійдуться, оскільки ні у вас, ні у іншої сторони не буде волі чи інших сил утримати рівновагу.

Квадрат Марса в Близнюках з Венерою в Рибах знаменує, що окрім любовних справ, ваші фінанси також знаходяться в оці шторму. Переконайтеся, що ви не позичаєте гроші друзям або знайомим, оскільки це азартна гра. З’єднання Сонця і Сатурна буде відчуватися неприємним чином у вашому житті, звичайно, востаннє, але ви повинні проявити терпіння або холодну кров, щоб закінчити раз і назавжди.

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