'Це будуть тільки військові об'єкти': Данілов прокоментував використання західної зброї для ударів по рф

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов спростував заяви про буцімто заборону на використання західної зброї для завдавання ударів по території рф. За його словами, жодних застережень у цьому контексті не було.

Зокрема, Збройні сили України можуть атакувати військові цілі на території росії Про це Данілов сказав під час спілкування з репортерами "Радіо Свобода".

"Я не розумію, звідки з'являються дані про те, що ми не можемо влучати саме по військових цілях. Ми – не росіяни і ми не знищуємо об'єкти критичної інфраструктури, лікарні, дитсадки, школи", – сказав секретар РНБО.

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Він наголосив, що йдеться виключно про військові об'єкти, які безпосередньо пов'язані зі злочинною діяльністю окупантів.

Якщо ми будемо працювати, то це будуть тільки військові об'єкти, які безпосередньо мають відношення до тих процесів, які відбуваються на фронті", – зазначив Данілов.

Нагадаємо, 25 січня президент США Джо Байден заявив, що було прийнято рішення про передачу 31 танк M1 Abrams, а також іншого обладнання для посилення її обороноздатності на тлі російської агресії.

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