Це справжня 'магія': названо найвдаліші дні тижня та цифри для всіх знаків зодіаку до кінця січня

Період до кінця січня 2023 року є чудовим часом, щоб кардинально змінити своє життя і почати все з чистого аркуша, забувши про труднощі та біди. Допоможуть у цьому астрологи, які назвали найвдаліші дні тижня та цифри для всіх знаків зодіаку.

У зазначені дні можна сміливо планувати важливі зустрічі, великі покупки, побачення – все те, на що ви покладаєте велику надію. Читайте детальніше!

Овен – вдалий день – понеділок, цифри 9, 21 та 34.

Телець – вівторок, 13 та 88.

Близнюки – четвер, 19 та 70.

Рак – п'ятниця, 21 та 30.

Лев – вівторок, 3 та 48.

Діва – вівторок, 1, 20 та 77.

Терези – четвер, 7 та 66.

Скорпіон – вівторок, 31 та 40.

Стрілець – середа, 21 та 55.

Козеріг – вівторок, 6, 30 та 76.

Водолій – вівторок, 4 та 15.

Риби – четвер, 8 та 21.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали два найзліші знаки зодіаку, які здатні на страшну помсту.

У той же час є люди, які легко керують іншими і досягають великих висот у кар'єрі. Вони мають всі лідерські якості, завойовують авторитет у суспільстві і багато заробляють, що дозволяє їх назвати кращими лідерами.