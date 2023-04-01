'Це новий етап війни': астрологиня назвала три міста, по яких РФ битиме ракетами

Росія у квітні 2023 року не припинить ракетних ударів по Україні. Велика загроза нависне над трьома містами, які ворог посилено атакуватиме.

Про це заявила астрологиня Яна Тимощук. З її слів, російський диктатор вирішив перейти до нового етапу війни.

"Готується нова війна Володимира Путіна. Війна йтиме на виснаження. Це новий етап. Можуть збільшитися нові ракетні удари у трьох містах: Запоріжжя, Харків, Дніпро. Будьте пильні та акуратні, особливо ті, хто перебуває на цих територіях", – зазначила вона.

Астролог підкреслила, що квітень виявиться складним місяцем – великі втрати будуть з обох боків, але ЗСУ вдасться досягти успіхів на фронті і завдати втрат супротивникові.

Як повідомляв UAportal, ясновидець та екстрасенс Валерій Шатілович заявив, що Україна отримає багато перемог у 2023 році, проте повної деокупації не буде. Крим може бути повернуто нашій країні дипломатичним шляхом, вирішення питання затягнеться на роки.

У свою чергу, астролог Дмитро Уранус заявив, що загроза вторгнення з боку Білорусі буде в квітні 2023 року, проте ворожі війська влаштують лише відволікаючий маневр. Найважчі бойові дії на сході та півдні України будуть йти у травні та червні, ЗСУ знищать практично всіх російських мобілізованих.

Уранус також додав, що Росія має зазнати поразки у війні проти України, лише у разі повного розгрому окупантів подальшої агресії Кремля можна уникнути. Якщо ЗСУ доведуть війну до кінця, то переговори про капітуляцію РФ відбудуться вже 2023 року.

Він підкреслив, що війська Росії після відступу з Херсона не наважаться знову атакувати місто, їм більше нема чим вести наступальні дії на цьому напрямі. Крім того, підриви мостів буквально відрізали їм шлях назад.