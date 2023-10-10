Це небезпечно: ніколи не вішайте кухонні рушники на дверцята духовки

Кухонні рушники – це незамінний предмет на будь-якій кухні. Вони використовуються для сушіння посуду, витирання мокрих рук, протирання столу та інших поверхонь.

Однак багато людей зберігають кухонні рушники на дверцятах духовки. Цей метод зберігання є не тільки негігієнічним, але й небезпечним.

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Чому не варто класти кухонні рушники на дверцята духовки

Ручки духовки – це один з найбрудніших місць на кухні. На них накопичується жир, бруд і бактерії. Якщо ви вішайте рушник на ручку духовки, він також буде покритий цими мікроорганізмами.

Ручки духовки можуть нагріватися й рушник, який висить на дверцятах може спалахнути.

Де найкраще зберігати кухонні рушники

На спеціальному тримачі для кухонних рушників. Цей аксесуар можна встановити на стіні або на дверцятах шафи.

У кошику або корзині на підвіконні.

Регулярно періть кухонні рушники. Це допоможе запобігти поширенню бактерій.

Використовуйте різні рушники для різних цілей. Наприклад, один рушник можна використовувати для сушіння посуду, а інший – для рук.

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Не використовуйте кухонні рушники для чищення. Для цього краще використовувати спеціальні ганчірочки або серветки.

Виконуючи ці прості поради, ви можете зберегти свої кухонні рушники в чистоті та безпеці.

Нагадаємо, ми вже писали, чому після прання в машинці речі стають бруднішими.

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