Це стало трендом: Навіщо китайці п'ють гарячу воду і як вона впливає на організм

Гаряча вода в якості складової дієти має величезну цінність у Китаї, Японії та Індії. На початку листопада 2022 року японська компанія Asahi, відома своїми харчовими продуктами та напоями, представила громадськості новий продукт – бутильовану гарячу воду.

Цей напій, з температурою від 50 до 60 градусів за Цельсієм, доступний у пластикових пляшках об'ємом 340 мл і коштує від 105 ієн (2,86 дирхамів) до 113 ієн (3,07 дирхамів), залежно від магазину, повідомляє gulfnews.com.

Читайте також: У США жінка в спеку випила 2 літри води й померла від набряку мозку (відео)

Китай є країною, де гаряча вода користується величезною популярністю, і це видно на всіх рівнях суспільства та в різні сезони року, включаючи літо. На громадському транспорті та в інших громадських місцях зручно розташовані колонки з гарячою водою, перед якими завжди стоять черги людей з термосами. Багато іноземних туристів, які відвідують Китай, можуть бути здивовані цією практикою, оскільки не в усіх ресторанах можна легко отримати холодну воду, особливо взимку.

Слід зазначити, що гарячу воду подають навіть на національних конференціях для делегатів. Як описує Ніколь Лю з Los Angeles Times, на таких заходах бригади молодих жінок носять термоси і наливають напої для учасників. Деякі з них навіть використовують киплячу гарячу воду для приготування чаю, а інші просто п'ють її напряму.

Також цікаво, що китайські пасажири на борту авіаліній можуть замовити гарячу воду, і це відрізняє їх від інших пасажирів. Цю особливість було виявлено ліванською бортпровідницею з авіакомпанії, яка базується в Об'єднаних Арабських Еміратах.

Тепер питання, яке цікавить багатьох іноземних відвідувачів Китаю - чому китайці так популярно вживають гарячу воду? Однак відповідь на це питання ще не є однозначною.

Хоча точна історія початку цієї практики залишається невідомою, деякі вказівки можуть бути віднайдені в археологічних дослідженнях. Знаки луски на внутрішній стороні ранніх керамічних виробів, датованих приблизно 2500-3500 роками до н.е., і сліди підпалу на нижній частині посудини свідчать про можливу ранню практику вживання кип'яченої води в провінції Шаньдун в Китаї.

За китайською медициною і філософією "ци" – це життєва сила, яку мають люди і речі, і це є ключовою концепцією в китайській медицині та акупунктурі. За словами лікаря Пен Гао, ця концепція вказує на важливість збереження тепла в організмі. Гаряча вода сприяє цьому процесу, а також допомагає організму легше засвоювати поживні речовини.

Зазначимо, що гарячу воду слід пити з обережністю, охолоджуючи її до температури, трохи вищої за температуру тіла, щоб відчувати комфорт під час її вживання. За словами лікаря, це допомагає зберегти тепло в організмі та зміцнити імунітет, особливо в холодний період року. Гаряча вода може бути корисною в боротьбі з застудами та іншими захворюваннями, які загострюються в холодних умовах.

Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

Нагадаємо, група вчених опублікувала дослідження про кількість води, що рекомендується випивати щодня. У своєму дослідженні вони підтвердили, що неможливо підвести загальний стандарт кожної людини.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!