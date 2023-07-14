Це важливіше, ніж знак зодіаку! Як число долі визначає життя людини та 'програмує' майбутнє

Число долі набагато важливіше за самий знак зодіаку, стверджують нумерологи. За їхніми словами, воно визначає долю людини, її сильні та слабкі сторони і "програмує" те, яких людей вона притягуватиме в своє життя.

Щоб дізнатися число долі, слід скласти цифри дати народження: день, місяць і рік, а потім звести їх до одного числа – від 1 до 9. Ось приклад розрахунку для людини, що народилася 27 листопада 1985 року: 2+7+1 +1 +1 +9 +8 +5 = 34, далі 3+4 = 7.

1

Це незалежні люди, які цінують свободу та хочуть постійно розвиватися. Вони мають лідерські якості і можуть переконати інших у своїй точці зору. У стосунках з партнером у них можуть бути тенденції до домінування та проблеми з вираженням почуттів.

2

Нумерологічні двійки цінують командну роботу. Вони чутливі, чуйні та добрі щодо інших. У житті вони цінують понад усе людей, які їх оточують. Найбільший їх недолік – невизначеність, через яку їм складно приймати рішення.

3

Нумерологічна трійка досконало опанувала мистецтво спілкування. Це люди, які без проблем заводять нових друзів, але швидко втрачають інтерес. Вони дуже мінливі, що може заважати здобути щастя в особистому житті.

4

Нумерологічна четвірка працьовита та систематична. Це стабільна людина, яка прагне своїх цілей, і одного разу вирішивши щось, не здається легко. У житті цінує стабільність, але вперта. Тому їй може бути важко зрозуміти людей з іншими пріоритетами.

5

Нумерологічна п'ятірка не обмежується кількома інтересами. Вона хоче постійно відкривати для себе щось нове, подорожувати та насолоджуватися життям у повній мірі. Це імпульсивні люди, які зазвичай ухвалюють рішення під впливом моменту.

6

Нумерологічна шістка прагне життєвої гармонії. Вона вірна і відповідальна людина, для якої сім'я є пріоритетом у житті. Її найбільший недолік - перфекціонізм і схильність хвалитися в компанії.

7

Нумерологічна сімка хоче змінити світ на краще, починаючи з себе. Це людина з аналітичним складом розуму, яка готова розвиватися і працювати над собою. На жаль, часто ідеалізує оточуючих, намагаючись виправдати їхню токсичну поведінку.

8

Нумерологічна вісімка – традиціоналіст, що вміє боротися за своє. Він з повагою ставиться до кожного зустрічного та не судить через призму грошей. Коли закохується, не боїться зробити перший крок. На жаль, вісімці нелегко прийняти відмову.

9

Нумерологічна дев'ятка – енергійна людина, яка черпає життєву енергію від знайомства з новими людьми. Однак для деяких вона може бути надто відкритою та емоційноб. Крім того, у неї може бути схильність впадати у крайні емоційні стани.

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